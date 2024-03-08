Ara tatil kaldırılacak mı? Ara tatil devam edecek mi? MEB'ten açıklama geldi...

Ara tatil uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı belli değildi. Milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren haber için açıklama Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'ndan geldi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 23:12
Ara tatil kaldırılacak mı? Ara tatil devam edecek mi? MEB'ten açıklama geldi...
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Günlerdir tartışılan ara tatil uzatılacak mı sorusuna yanıt Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'ndan geldi. Milyonlar ara tatilin kaldırılıp kaldırılmasması gerektiğini söylüyordu. Peki, ara tatil kaldırılacak mı? Ara tatil devam edecek mi? MEB'ten açıklama geldi...

ARA TATİL UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Ara tatil uygulaması 2019 yılında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından hayata geçirildi.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi dönem başında paylaştı.

Takvime göre, ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde uygulanacak.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.


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