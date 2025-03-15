Yayınlanma: 15.03.2025 - 23:21

Güncelleme: 15.03.2025 - 23:21

Öğrenciler ve veliler ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2. ara tatilin hangi tarihler arasında olacağı araştırılıyor. Peki, ara tatil ne zaman? MEB ikinci ara tatil kaç gün? İşte ayrıntılar...

MEB İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre 2. ara tatil 28 Mart cuma günü başlayacak. Okullarda 7 Nisan Pazartesi günü ders zili çalacak.



