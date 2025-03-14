Okul tuvaletinde baygın bulunmuştu: 12 yaşındaki Nuriye'den acı haber
Şanlıurfa'da okul tuvaletinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi epilepsi hastası Nuriye Şeyhun yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Azadi Mahallesi'ndeki Şair Nabi Ortaokulu'nda meydana geldi.
İddiaya göre, Nuriye Şeyhun'u okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi. Okul yönetimi de polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuriye Şeyhun’u yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nuriye Şeyhun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nuriye Şeyhun’un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçirmesine bağlı olabileceği belirtilirken, kesin nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #ortaokul #Doktor #Soruşturma
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