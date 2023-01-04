Arabuluculuk Sınav sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk Sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık 2022'de gerçekleşti. Sınava giren adaylar Arabuluculuk Sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Arabuluculuk Sınav sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk Sınav sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:59
Arabuluculuk Sınav sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
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Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, 4 Aralık 2022'de gerçekleşti.  Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’nın (2022-Arabuluculuk) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


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