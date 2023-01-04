Arabuluculuk Sınav sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık 2022'de gerçekleşti. Sınava giren adaylar Arabuluculuk Sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Arabuluculuk Sınav sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, 4 Aralık 2022'de gerçekleşti. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için gözler ÖSYM'ye çevrildi.
ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’nın (2022-Arabuluculuk) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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