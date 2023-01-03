Arabuluculuk Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

03 Ocak 2023 Salı, 18:10

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 15 ilde toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla, 107 bina ve 1871 salonda 4 Aralık 2022'de gerçekleşti. Sınava giren adaylar Arabuluculuk Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk Sınav sonuçları 04 Ocak 2023'te açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.