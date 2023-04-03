Paris Saint-Germain taraftarlarından oruç yasağına pankartlı tepki

Paris Saint-Germain (PSG) taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolcuların maç esnasında oruçlarını açmasını yasaklayan Fransa Futbol Federasyonu'na (FFF) hazırladıkları pankart ile tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 23:39
Paris Saint-Germain taraftarlarından oruç yasağına pankartlı tepki
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Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF), Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklamasına, Paris Saint-Germain (PSG) taraftarları pankartla tepki gösterdi.

Fransa Ligue 1'in lideri PSG'nin, dün Olimpik Lyon'u ağırladığı maç öncesi PSG taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolculara yönelik bu adımı açtıkları "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF’nin kabusu" yazılı pankartla protesto etti.

FFF, 30 Nisan'da Federal Hakemler Komisyonu'na gönderdiği yazıda, laiklik ilkesine saygı gereği Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istemiş, aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunmuştu.

Jaouen Hadjam

ORUÇ TUTTUĞU İÇİN MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Ligue 1 takımlarından Nantes'in Cezayir asıllı defans oyuncusu Jaouen Hadjam, maç günleri de oruç tutmaya devam ettiği gerekçesiyle teknik direktör Antoine Kombouare tarafından maç kadrosundan çıkarılmıştı.

Hadjam'ın oynamadığı maçta Nantes, Reims’e karşı kaybetmişti.

İngiltere'de ise Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.


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