Artvin'de yarın okullar tatil mi? Artvin'de 20 Şubat'ta okullar tatil mi? 20 Şubat'ta Artvin'de kamu çalışanları izinli mi?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 21:57

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 21:57

Artvin, kış soğuklarından etkilenen illerden biri oldu. Kentin bazı bölgelerinde hava koşulları dolayısıyla zorlanma yaşanırken, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Artvin'de yaşayan yurttaşlar, ''Artvin'de yarın okullar tatil mi? Artvin'de 20 Şubat'ta okullar tatil mi?'' sorularını aratıyor. Kamu çalışanlarının da izinli olup olmayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ARTVİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin'in bazı ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

ARTVİN'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATIL EDİLDİ?

Artvin merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi.

20 ŞUBAT'TA ARTVİN'DE KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

Açıklamada, il merkezi ve söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.