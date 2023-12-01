Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yattı mı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı...

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından çiftçiler için 1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:29
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yattı mı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı...
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Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından çiftçilere "Biyolojik Mücadelenin Desteklenmesi", "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi", "Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği" ve "Uzman Eller Projesi Desteği" için 783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." 

 


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