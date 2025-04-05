Yayınlanma: 05.04.2025 - 14:23

Güncelleme: 05.04.2025 - 14:23

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınav oturumları sürerken, öğrencilerin gündemindeki bir diğer konu ise sınav soru kitapçıkları oldu. Sınavlara katılan öğrenciler, ATA AÖF ara sınav soruları ve cevaplarını inceleyerek alacakları notları tahmin edebilecekler. Peki, ATA AÖF ara sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ATA AÖF ara sınav cevap kağıdı nereden görüntülenir? İşte, ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF bahar dönemi vize (ara) sınavı, 5-6 Nisan 2025 tarihlerindeki oturumlarla sona erecek. Sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı, oturumların tamamlanmasının ardından adayların erişimine sunulacak.

Soru kitapçıklarının 7-11 Nisan tarihleri arasında yayımlanması planlanıyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP KAĞIDI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenecek. lms3.ataaof.edu.tr adresine giriş yaparak, sol menüde bulunan soru itiraz sayfasından sınav sorularına ulaşabilirsiniz.