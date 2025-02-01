Yayınlanma: 01.02.2025 - 18:03

Güncelleme: 01.02.2025 - 18:03

ATA AÖF güz dönemi finalleri 11-12 Ocak tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulandı. ATA AÖF finallerinin ardından bütünleme sınavı tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF bütünleme sınavlarının giriş belgeleri henüz paylaşılmadı. Sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak.