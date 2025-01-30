2025-MEB EKYS geç başvuru ne zaman? 2025 - EKYS geç başvurusu nasıl yapılır? 2025 - EKYS sınavı ne zaman?

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı geç başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 2025-MEB EKYS geç başvuru ne zaman? 2025 - EKYS geç başvurusu nasıl yapılır? 2025 - EKYS sınavı ne zaman?

2025-MEB EKYS geç başvuru ne zaman? 2025 - EKYS geç başvurusu nasıl yapılır? 2025 - EKYS sınavı ne zaman?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:52

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı geç başvurularının ne zaman başlayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025-MEB EKYS geç başvuru ne zaman? 2025 - EKYS geç başvurusu nasıl yapılır? 2025 - EKYS sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

2025 - MEB EKYS GEÇ BAŞVURU BAŞLADI MI?

ÖSYM takvimine göre, 2025-MEB EKYS geç başvuru tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.

2025 - MEB EKYS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

2025 - MEB EKYS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvurular için adaylardan 1.425 TL geç başvuru ücreti alınacak. 

2025 - MEB EKYS NE ZAMAN?

2025 - MEB EKYS sınavı 2 Mart Pazar günü gerçekleştirecek.


Etiketler: #MEB #EKYS #Geç Başvuru

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