AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? AUZEF sınavı saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) dönem sonu bütünleme sınavları için araştırmalar hız kazandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? AUZEF sınavı saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? AUZEF sınavı saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 11:45

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarının ne zaman ve saat kaçta olacağı sosyal medyada araştırılan konulardan biri haline geldi. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? AUZEF sınavı saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumu saat 9.30'da, öğle oturumu da 14.00'te başlayacaktır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Üniversite'den yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. " denildi.


Etiketler: #AUZEF sınav giriş belgesi #AUZEF #Bütünleme sınavı #sınav

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