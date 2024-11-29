ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman? ATA AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi ara sınav takvimi belli oldu. Peki, ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman? ATA AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavı bu hafta sonu uygulanacak. Peki, ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman? ATA AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. Sınav giriş belgenize aynı zamanda ÖYS, AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katı, ATA-AOF Mobil ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF Vize Sınavları 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak.
- I.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30
- II.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00
- III.Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30
Etiketler: #Atatürk Üniversitesi #ATA AÖF #sınav #Sınav Giriş Belgesi
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