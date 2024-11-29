ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:37

17 Kasım tarihinde yapılan yılın son ALES sınavının ardından, sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


Etiketler: #ales #sınav sonuçları #sınav takvimi

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