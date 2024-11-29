ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır?
17 Kasım tarihinde yapılan yılın son ALES sınavının ardından, sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır?
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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