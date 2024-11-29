Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:43

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:43

Spotify, yakın zamanda merakla beklenen 2024 Spotify Wrapped'ın yayınlanacağını duyurdu ve kullanıcılara, yayınlandığında çalma listelerine erişebilmeleri için uygulamalarının güncel olduğundan emin olmaları gerektiğini hatırlattı. Peki, Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak? Yeni Spotify Wrapped özelliği var mı?

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN ÇIKAR?

Bir çıkış tarihi duyurulmadı, ancak Spotify Wrapped genellikle Kasım sonu veya Aralık başında yayınlanıyor. Spotify Wrapped son dört yıldır Çarşamba günleri yayınlanıyor. Geçtiğimiz yılki Spotify Wrapped 2023 29 Kasım'da yayınlanırken, özet 2022'de 30 Kasım'da yayınlandı - ikisi de Kasım ayının son Çarşamba gününe denk geliyor. 27 Kasım'ın bu yıl Wrapped'ın piyasaya sürülmesi olmadan geçmesi, bir sonraki en olası tarihin 4 Aralık olduğu anlamına geliyor.

YENİ BİR SPOTİFY WRAPPED ÖZELLİĞİ OLACAK MI?

Spotify, geçmiş yıllarda Wrapped paketine yeni öğeler ekledi. Geçtiğimiz yıl, kullanıcıları "yılın en çok dinlenen sanatçıları ve bu sanatçıların diğer şehirlerde dinlenme biçimleri" temelinde bir "Ses Kasabası" ile eşleştirdi. Ve 2019'da Spotify, kullanıcılara on yıl boyunca trendlerine bir bakış sağladı.