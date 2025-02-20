Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:57

Güncelleme: 20.02.2025 - 09:57

ATA AÖF sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı için geri sayım başladı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacak. Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılacak.

Bu bilgilere göre sonuçların 2 Mart 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandıktan sonra ATA AÖF bütünleme sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin ilgili ders için başarı durumları harf notu olarak belirlenir. Bir dersten "AA, BA, BB, CB veya CC" harf notu alan öğrenci o dersten başarılı, "FF" harf notu alan öğrenci ise başarısız sayılır.