Yayınlanma: 06.04.2025 - 12:22

Güncelleme: 06.04.2025 - 12:22

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin son gününe girdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Nisan Pazartesi okul var mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2. Dönem ara tatili 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar açılacak.

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatilini 31 Mart 2025 Pazartesi ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.