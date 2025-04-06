Okullar ne zaman açılacak? Nisan Pazartesi okul var mı?
Nisan ara tatilinin bitmesine kısa süre kaldı. Öğrenciler ders başı yapacağı tarih MEB eğitim takvimi ile belli olmuştu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Nisan Pazartesi okul var mı?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin son gününe girdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Nisan Pazartesi okul var mı?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2. Dönem ara tatili 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar açılacak.
NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatilini 31 Mart 2025 Pazartesi ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.
Etiketler: #ara tatil #Okullar #okullar ne zaman açılacak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultay sonrası yol haritası açıklandı!
- Dikkat çeken 'Erdoğan ve Suriye' mesajı
- İptal kararında olağanüstü kurultay da iptal olur mu?
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- Ümit Özdağ'a iddianame tartışması istifa getirdi
- Berna Laçin'den 'alkol boykotu' çağrısı
- 'Bir iftiracı tanığın daha ipliği pazara çıktı'
- Kıymeti bilinmeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan kurultay açıklaması
- Lise öğrencisi okul bahçesinde ölü bulundu