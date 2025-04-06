AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınav tarihleri takvimle duyuruldu. Peki, AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize tarihleri

AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize tarihleri
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 10:28

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ALES nedeniyle sınav saatinde değişiklik yapıldı. Peki, AUZEF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize tarihleri

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN? 

İstanbul Üniversitesi Aık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan günü yapılacak. Ancak ALES uygulaması sebebiyle 13 Nisan'da gerçeleşecek oturumun saati güncellendi ve 15:00'te yapılacağı bildirildi.

Vize sınavlarının giriş belgeleri ise sınavdan yedi gün önce kadar ilan ediliyor.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

AUZEF bahar yarıyılı vizeleri 12-13 Nisan,

Bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran,

Bütünleme sınavları 12 Temmuz - 13 Temmuz,

Mezuniyet üç ders sınavı ise 6 Eylül'de düzenlenecek.


Etiketler: #AUZEF #İstanbul üniversitesi AUZEF #vize

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