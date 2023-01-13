Atama bekleyen sosyal bilgiler öğretmenleri, mezun sayısındaki yığılmaya dikkat çekti
Atama bekleyen sosyal bilgiler öğretmenleri, birçok ilde okullarda sosyal bilgiler öğretmen ihtiyacı bulunduğunu ve bunun çoğunlukla branşı farklı olan üniversite mezunları tarafından ücretli öğretmenlikle karşılandığını söyledi.
Öğretmen atamalarında sosyal bilgiler alanına daha çok kontenjan ayrılmasını isteyen öğretmenler, “Mezun sayılarında yeni yığılmaların oluşmaması için eğitim fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programlarında kontenjanlar düşürülmelidir” dedi.
Sosyal bilgiler öğretmenlerince bu konuda hazırlanan rapordaki tespitler ve istekler şöyle:
“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son üç öğretmen alımında sosyal bilgiler öğretmenliğine sırasıyla 155, 130 ve 351 alım yapılmıştır. Bu sayının, ilköğretimin başat derslerinden biri ve ders saat sayısı Türkçe, yabancı dil, matematik ve fen bilimlerinden sonra en fazla olan bir branş için yetersiz kaldığı görülmektedir. Öğretmen atamalarında belirlenen kontenjanların yıldan yıla önemli farklılıklar göstermesi, atama bekleyen mezunlar ve aileleri için önemli bir kaygı unsurudur.
ÜÇ SAAT AZ
Sosyal bilgiler dersinin haftalık üç ders saati olarak okutulması kazanımlara ulaşmada yetersiz kalmaktadır. Ortaokul 5, 6, ve 7. sınıf kademesi boyunca öğretim programında yer verilen sosyal bilgiler dersi, Liselere Geçiş Sınavı kapsamında yer almamaktadır. ”
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- Ateş'in yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- 'Kasetler var, ölürsem yayınlanacak'
- Burhan Çaçan yaşamını yitirdi
- Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesinin perde arkası!
- Kalabalığın arasına dalan araç beş kişiyi öldürdü