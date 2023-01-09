Atanamayan öğretmenler eylem yaptı: 100. yılda 100 bin atama istiyorlar

Atama bekleyen öğretmenler Beşiktaş Meydanı'nda eylem düzenleyerek iktidara "100 bin öğretmen atama bekliyor” diye seslendi.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00
Atanamayan öğretmenler eylem yaptı: 100. yılda 100 bin atama istiyorlar
Abone Ol google-news

Ataması yapılamayan öğretmenler 2022 KPSS'si sonrası mağduriyete uğradıklarını söyleyerek dün Beşiktaş Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Açıklamada “Bizler artık özel okullarda sömürülmek, mesleğimiz dışında işler yapmak ve işsiz kalarak gelecek kaygısı yaşamak istemiyoruz. Bizler artık geleceğimizi güvence altına almak, hayatımıza yön vermek, kendimizi geliştirmek ve ülkemizin istikbali olan gençlerimizin yüreğinde ve zihninde ışık yakmak, ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Bu yüzden öğretmen atama takviminin en kısa süre içerisinde açıklanmasını, hükumetimizden talep ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapılmasını talep ediyor; en kısa zamanda okullarımızda, öğrencilerimizin yanında olmak istiyoruz” denildi.

Öğretmenler, şehit meslektaşlarının isimlerini okuyarak eylemlerini sonlandırdı.

 


Atama öğretmen

En Çok Okunan Haberler