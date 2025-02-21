Atamada yaş krizi: 'Art niyet görüyoruz'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:59

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:59

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) okullarda görev yapacak yöneticilere ilişkin yeni atama takvimini yayımladı. Aynı veya farklı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin başvurular 6-10 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Genç Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Arslan "yeniden yönetici görevlendirme takvimi"nde eksiklikler olduğuna dikkat çekti. Yapılan hesaplamalarda yalnızca mevcut yöneticilerin görev sürelerinin temel alındığını belirten Arslan, “Bu noktada, 2025 yılı mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında 65 yaşını doldurduğu için yaş haddinden zorunlu emekliye ayrılacak okul yöneticilerinin görev yaptığı eğitim kurumlarının da atama sürecine dâhil edilmesi gerektiğine, aksi halde mağduriyet oluşabileceğine vurgu yaptı.

‘ART NİYET VAR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Arslan, “Mart, nisan, mayıs ve haziran ayında kaç kişinin mecburi yaş haddi nedeniyle emekli olacağı biliniyor. Bilindiği halde neden bu takvime alınmıyor? Taktiksel bir hareket. Türkiye'deki okulların yüzde 90’ının müdürünün hangi sendikadan olduğu aşikar. Bu kadrolar yine kendilerine yakın kişilerce doldurulacak. Biz bunu art niyetli olarak okuyoruz” dedi.

‘ATAMA SÜRECINE DAHİL EDİLSİN’

Arslan deprem bölgesine yapılan yeni okulların da atama sürecine dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Deprem bölgesini ziyaret ettiklerini belirten Arslan, bölgede yeni yapılan okulların atama sürecine dahil edilmesi talebinin oradaki eğitimcilerden geldiğini açıkladı. Arslan, “Elbistan ve Malatya'nın yanı sıra Elazığ'dan da "Bu durumu gündeme getirin" talebi geldi” diye konuştu.