'Gece yarısı' atamaları: Erdoğan, 9 büyükelçiyi görevden aldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 büyükelçiyi görevden aldı ve yerine yeni atamalar yaptı. Görevden alınan isimler arasında Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli de bulunuyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sayıştay Savcılığına Recep Çevik'i atayan Erdoğan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine Faruk Bilir ve Şaban Baba'yı seçti.
Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri ve Bangladeş Büyükelçisi Osman Turan merkeze alındı.
Erdoğan; Brezilya Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça'yı, Somali Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı'yı, Vatikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ı, Tacikistan Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umur Acar'ı, Karadağ Büyükelçiliğine Deniz, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan'ı, Hollanda Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal'ı, Romanya Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan'ı, Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım'ı ve Bangladeş Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen'i atadı.
İlgili Haberler
- Erdoğan: Hepimizin içini acıtan istismar vakası üzerinden içlerindeki kin ve nefreti kusanları gördük
- Erdoğan, Saray'da Bahçeli görüşmesi sonrası kurmaylarıyla seçim takvimini ele aldı: 14 Mayıs en uygun tarih
- Ali Babacan'dan 'İBB’ye kayyum' değerlendirmesi: "'Erdoğan yapmaz’ diyemem"
-
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Saldırının ardından MHP'de sessizlik!
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Pastadan tarih çıktı!
- Seçim tarihini belirlediler
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev
- 'Doğalgaza indirim' açıklaması
- İzmir'de inşaattaki vinç koptu