Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni büyütüyor: ‘Yalnızca fiziksel bir genişleme değil’

Yayınlanma: 06.05.2025 - 18:45

Güncelleme: 06.05.2025 - 20:07

Atılım Üniversitesi, mevcut Tıp Fakültesi’ni büyütme kararı aldı. 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yeni binası 7 Mayıs (yarın) saat 15.00’te düzenlenecek törenle açılacak.

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz yeni binanın açılışı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tıp Fakültesi’nin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini anımsatan Eryılmaz, “Fakültemiz, kuruluşundan bu yana sağlık alanında nitelikli eğitim ortamı oluşturmak amacıyla kararlı adımlar attı. Bu yıl Tıp Fakültemizde ilk mezunlarımızı verecek olmanın gururunu yaşarken, aynı zamanda eğitim alanlarımızı daha da geliştirmek üzere yeni bir bina yatırımı gerçekleştirdik. Bu yeni yapı, yalnızca fiziksel bir genişleme değil, aynı zamanda teknolojik donanım ve eğitim kalitesi açısından da önemli bir atılım niteliği taşıyor” dedi.

BİN 481 ÖĞRENCİ KAPASİTESİ

Yeni Tıp Fakültesi binasının, toplam 27 bin 494 m² inşaat alanına sahip olduğunu aktaran Eryılmaz, yeni binanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Fakültemizin yeni binasında 44 modern laboratuvar, 17 derslikten oluşan bin 481 öğrenci kapasiteli eğitim alanı, 296 kişilik konferans salonu, 101 akademik ofis, 780 m²’lik kafeterya alanı ve 136 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Ayrıca, bireysel çalışmayı teşvik edecek 2 bilgisayar laboratuvarı ve 1 okuma-çalışma salonu da öğrencilerimizin kullanımına sunulacak. Tüm bu olanaklar, öğrencilerimizin en güncel teknolojiyle donatılmış ortamlarda eğitim almasını sağlayacak."

VİZYON YATIRIMI

Yeni binanın yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda üniversitenin vizyonunu yansıtan bir adım olduğunu da vurgulayan Eryılmaz "Tıp eğitiminde sürdürülebilir kalite ve çağdaş standartlar, fiziksel mekânlarla doğrudan ilişkilidir. Yeni binamız, öğrencilerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda bilimsel araştırmalara da ev sahipliği yapacak. Atılım Üniversitesi olarak, yalnızca nitelikli hekimler yetiştirmekle yetinmiyor, aynı zamanda sağlık ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan araştırmalar da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.