AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi uzatıldı mı? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi uzatıldı mı? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 17 Şubat'ta başladı. Peki, AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi uzatıldı mı? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte, ayrıntılar...
AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILDI MI?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 9 Mart saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Referans numaranızı almak için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.
AKSİS otomasyon sistemine https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” na ulaşabilirsiniz. Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.
2025 AUZEF SINAV TAKVİMİ
Bahar dönemi
Vize: 12-13 Nisan 2025
Final: 31 Mayıs-1 Haziran 2025
Telafi: 12-13 Temmuz 2025
Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2025
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