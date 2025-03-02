Yayınlanma: 02.03.2025 - 23:18

Güncelleme: 02.03.2025 - 23:18

Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL sınav tarihlerini öğrenmek isteyen açık lise öğrencileri, güncel bilgileri takip etmek için MEB'in duyurularını araştırıyor. Peki, 2025 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2025 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi açıklandı. Sınavlar, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 22 Mart Cumartesi saat 10.00’da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te, üçüncü oturum ise 23 Mart Pazar saat 10.00’da yapılacak.