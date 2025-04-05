Yayınlanma: 05.04.2025 - 15:27

Güncelleme: 05.04.2025 - 15:27

2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi ara sınavları, 5-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) bünyesinde yapılan sınavlara katılan öğrenciler, oturumların ardından sınav sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleşiyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi henüz sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sonuçların genellikle sınavdan sonraki iki hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek.