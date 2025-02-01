AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) Güz Dönemi final sınavı 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde tamamlanacak. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte, ayrıntılar...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.
AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Etiketler: #AUZEF #sınav sonuçları #Bütünleme
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