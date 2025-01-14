Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:17

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:17

AUZEF güz dönemi final sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulandı, sonuçlar ise 6 Ocak 2025 tarihinde ilan edildi. Peki, AUZEF bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, ayrıntılar...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, AUZEF bütünleme sınavı merkezi tercih işlemleri 12 Ocak'ta sona erdi. Bütünleme sınavı yerlerinin ise sınava 7 gün kala duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AUZEF bütünleme sınavı giriş belgelerinin, sınava 7 gün kala erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.