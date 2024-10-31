AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi sınava giriş belgesi nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi akademik takvimi yayımlandı. Peki, AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi sınava giriş belgesi nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyuruldu. Peki, AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi sınava giriş belgesi nasıl alınır?
AUZEF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
AUZEF SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
02-03 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgeleri, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak temin edilebilir.
Etiketler: #İstanbul üniversitesi AUZEF #AUZEF #vize
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