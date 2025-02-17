Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:26

Güncelleme: 17.02.2025 - 09:26

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 17 Şubat'ta başladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılı? AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

2024-2025 AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Böylece AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

Kılavuza göre, AUZEF Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri, 17 Şubat 2025 - 2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ

Kayıt Yenileme İşlemleri: 17.02.2025 - 02.03.2025

Ders Ekle-Sil Tarihleri: 03.03.2025 - 07.03.2025

Üstten Ders Alma Tarihleri: 03.03.2025 - 07.03.2025

DERS SEÇİMİ (EKLE-SİL) NASIL YAPILIR?

17 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi işlemleri 24 Şubat 2025 - 2 Mart 2025 tarihleri arasında fakülte tarafından kısa sürede gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödeme yapıldıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.

‘’Kayıt Yenilemedi’’ olarak görünen statü, dersler seçildikten sonra ‘’Devamlı Öğrenci’’ olarak güncelle- necek. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler seçilen derslerini AKSİS-Öğrenim Bilgileri-Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol etmelidir.

Ders ekle-sil işlemleri 3 Mart 2025 – 7 Mart 2025 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacak. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak.

Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derSlerini almak isteyen öğrenciler, DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen işlem adımlarına göre yapabilmektedir.

DD ve DC derslerini alan öğrenciler dönem içerisinde bu dersten sorumludur. Dönem sonunda bu derslerden alınacak olan en son harf notu geçerli olacak. DD ve DC derslerin seçimi yapılırken bu derslere ait harf notunun düşebileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Üstten ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 3 Mart 2025 – 07 Mart 2025 tarihleri arasında kendileri seçecek. Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer almaktadır.

KAYIT YENİLEME İŞLEM ADIMLARI

1.ADIM

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

2. ADIM

AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası’ na ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.

NOT: Referans numaranız olmadan Halk Bank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenciye aittir.

3. ADIM

Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.

NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.