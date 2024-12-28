EGM Temel Özel Harekat Kursu başvurusu ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğünden Temel Özel Harekat Kursu duyurusu yapıldı. Peki, EGM Temel Özel Harekat Kursu başvurusu ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı tarafından düzenlenecek Temel Özel Harekat Kursu için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Peki, EGM Temel Özel Harekat Kursu başvurusu ne zaman?
EGM TEMEL ÖZEL HAREKAT KURSU BAŞVURUSU NE ZAMAN?
zel Harekat Başkanlığınca düzenlenecek kursa, 30 yaşından gün almamış, emniyet hizmetleri sınıfı mensubu polis memuru ve üst rütbeli erkek personel kabul edilecek. Kurs için 31 Ocak 2025 günü saat 17.00'ye kadar başvuru yapılabilecek.
Etiketler: #EGM #Polis memuru #polis #özel harekat
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