Bedelli askerlik 2025 ücreti ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik zammı ne kadar?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:49

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:49

Her yıl ocak ayında zamlanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı ile bağlantılı olarak hesaplanıyor. Peki, Bedelli askerlik 2025 ücreti ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik zammı ne zaman?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Son enflasyon verisinin 3 Ocak tarihinde açıklanmasının ardından yeni ücret netleşecek. Kesin rakam, Ocak 2025'te Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI NE KADAR?

Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Bedelli askerlik başvurularını yeni yılda yapacak olan adaylar, açıklanacak yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecekler.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları, askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Ödemeler ise peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan edilerek yatırılabilmektedir.