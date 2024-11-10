Yayınlanma: 10.11.2024 - 13:38

Güncelleme: 10.11.2024 - 13:38

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde tamamladı. Peki, AUZEF vize sınavları açıklandı mı? AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak aldıkları notları görüntüleyebilecek.