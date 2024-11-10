AUZEF vize sınavları açıklandı mı? AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. Ara sınavın değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme/telafi sınavına ise yüzde 70 olarak hesaplanacak. Peki, AUZEF vize sınavları açıklandı mı? AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde tamamladı. Peki, AUZEF vize sınavları açıklandı mı? AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak aldıkları notları görüntüleyebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Motorcular şikayetçi oldu!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?