Yayınlanma: 10.11.2024 - 12:08

Güncelleme: 10.11.2024 - 12:08

Adalet Bakanlığı, yargı kadrosunu güçlendirmek amacıyla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına hazırlanıyor. Bakan Tunç'un açıklamasına göre, başvurular bugün itibarıyla kabul edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı sınavı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI

Adaylar başvurularını, 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü, 20 Kasım 2024 tarihi olacak.

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı bu sene ÖSYM tarafından 21-22 Aralık’ta yapılacak.

Bu kapsamda 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,

100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,

50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 750,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 1125,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 1500,00 TL. Sınav ücreti, 6-14 Kasım 2024 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti ise 1 sınava katılan adaylar için 1125,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 1678,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 2250,00 TL olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkim ve savcı yardımcılığına atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak

b) Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1989 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1979 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı hakim ve savcı yardımcıları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı hâkim yardımcıları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Hukuk fakültesi mezunu olup 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanların, adli yargı hâkim ve savcı yardımcılğı ile idari yargı hâkim yardımcılığı sınavlarına başvurabilmeleri için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından (HMGS) en az yetmiş puan almış olmak,

Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarına 24/10/2019 tarihinden sonra kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanların, idari yargı hâkim yardımcılığı sınavına başvurabilmeleri için İdari Yargı Ön Sınavından (İYÖS) en az yetmiş puan almış olmak,

Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılğı ile idari yargı hâkim yardımcılığı sınavlarına başvuracaklardan HMGS ve İYÖS’ten en az yetmiş puan almış olmaları gerekenler için HMGS/İYÖS sınav tarihi itibarıyla (29 Eylül 2024 tarihi itibarıyla) mezun olmuş olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,