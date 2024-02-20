Boğaziçi'ne adalet 17 ay sonra geldi: Sütlü'nün cezası iptal edildi

Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:26

Güncelleme: 20.02.2024 - 17:23

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Dr. Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesi'ne açtığı davayı 17 ay sonra kazandı.

Boğaziçi'nde geç gelen adalet notuyla sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sütlü, "Boğaziçi Üniversitesi'nin onuruyla direnen liyakatli akademisyenlerine sistematik olarak uygulanan bezdirme politikalarının bir uzantısı olarak, Fen-Edebiyat fakültesi dekanı tarafından açılan ve bana en temel savunma hakkım bile verilmeden yürütülen bir disiplin soruşturması sonucunda uyarı cezası almıştım" dedi.

"BU KAÇINCI..."

Sütlü şöyle devam etti:

"26.07.2022 tarihinde verilen bu disiplin cezasına karşı 15.09.2022 tarihinde İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nde açtığım davayı, 17 ay sonra oybirliğiyle kazandım. Bana verilmiş olan disiplin cezası iptal edildi. Mahkeme, Fen-Edebiyat fakültesi dekanının açtığı bu disiplin soruşturmasında benden bir savunma istenmeksizin ceza verdiğini tespit etmiş durumda, yargılama giderleri ve vekalet ücreti yine Boğaziçi Üniversitesi'nin (yani vergi mükelleflerinin) cebinden çıkacak. Boğaziçi Üniversitesi’nde 3 senedir yapılan onca hukuksuzluğun, adaletsizliğin, mobbingin ve vicdansızlığın tekrar tekrar tespit edilip mahkeme tarafından iptal edildiği bu kaçıncı karar kim bilir… Bu kamu zararına sebebiyet veren yöneticilerden hesap sorması gereken üst merciler ise sessizlikleriyle adeta yapılan herşeyi onayladıklarını söylüyor bizlere... Şimdi bu kararı götürüp o dekanın masasına koymak çok güzel olurdu ama kendisi yaptığı kötülüklerin mükafatını çoktan almış ve başka bir üniversiteye rektör olarak atanmış durumda, çakarlı aracıyla dolanıyordur şimdi..."