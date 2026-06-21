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AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - AYT kaç dakika sürecek?

AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - AYT kaç dakika sürecek?

21.06.2026 09:33:00
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Haber Merkezi
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AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - AYT kaç dakika sürecek?

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’nin başlangıç ve bitiş saatleri, merak ediliyor. Peki, AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - AYT kaç dakika sürecek?
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21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu AYT için milyonlarca aday sınav merkezlerinde yerini aldı. Peki, AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YKS - AYT kaç dakika sürecek? İşte ayrıntılar...

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YKS - AYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Lisans programlarına yerleşmek isteyen ve sayısal, sözel ile eşit ağırlık puan türlerinden tercih yapacak adayların katıldığı Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Sınavda adaylara toplam 180 dakika, yani 3 saat süre verilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

İlgili Konular: #ösym #AYT #YKS 2026

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