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TYT'ye girmeyen AYT'ye girebilir mi? 2026 YKS'de TYT olmadan AYT sınavına girmek mümkün mü?

TYT'ye girmeyen AYT'ye girebilir mi? 2026 YKS'de TYT olmadan AYT sınavına girmek mümkün mü?

20.06.2026 17:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TYT'ye girmeyen AYT'ye girebilir mi? 2026 YKS'de TYT olmadan AYT sınavına girmek mümkün mü?

Üniversite Sınavı’nın 1. adımı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Peki, TYT'ye girmeyen AYT'ye girebilir mi? 2026 YKS'de TYT olmadan AYT sınavına girmek mümkün mü?
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2026 YKS’nin ilk oturumu olan TYT 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Peki, TYT'ye girmeyen AYT'ye girebilir mi? 2026 YKS'de TYT olmadan AYT sınavına girmek mümkün mü?

2026 TYT'YE GİRMEYEN AYT'YE GİREBİLİR Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yayımladığı güncel YKS kılavuzuna göre, Temel Yeterlilik Testi tüm üniversite adayları için katılması zorunlu olan ilk ve ana basamak oturumu olarak tanımlanıyor. Adaylar eğer sınav başvurusu esnasında hem cumartesi günkü hem de pazar günkü oturumların ücretlerini yatırıp giriş belgelerini eksiksiz aldılarsa, cumartesi günü yapılan ilk sınava katılmasalar dahi ertesi gün ellerindeki giriş belgesiyle Alan Yeterlilik Testleri salonuna fiziksel olarak giriş yapabiliyorlar. Ancak bu durum sadece salon kapısından geçebilmek ve sıraya oturabilmek anlamına geliyor. Adayın sınav binalarına teknik olarak kabul edilmesi, girdikleri o alan sınavının yasal olarak geçerli bir puan üreteceği manasını taşımıyor.

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