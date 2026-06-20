ÖSYM’nin her yıl yayımladığı başvuru kılavuzuna göre YKS puanları; TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki netler, testlerin standart sapmaları ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınarak hesaplanır. Peki, 2026 YKS puan hesaplama ve lise mezuniyet puanı (OBP) hesaplama nasıl yapılır?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Puan hesaplamasının ilk ve en temel adımı, adayın her testteki doğru ve yanlış sayılarının belirlenmesidir. ÖSYM sisteminde "4 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralı uygulanır.

Her test için adayın doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak Ham Puan (Net Sayısı) elde edilir.

Bir testten puan hesaplanabilmesi için adayın o testten (örneğin TYT Türkçe veya Temel Matematik testinden) en az 0,5 ham puan (net) almış olması gerekir. Eğer adayın ilgili testlerde hiç neti yoksa, o puan türü hesaplanmaz.

Her adayın netleri belirlendikten sonra, o yıl sınava giren tüm adayların sonuçlarına göre testlerin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanır.

Bu değerler kullanılarak adayın netleri, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara (Z ve T puanları) dönüştürülür.

Bu sistem nedeniyle, herkesin zorlandığı ve Türkiye ortalamasının düşük olduğu bir testteki 1 net, herkesin kolayca yaptığı bir testteki 1 netten daha fazla puan getirebilir.

Standart puanlar belirlendikten sonra, ÖSYM kılavuzunda yer alan ağırlık katsayılarına göre çarpılarak Ağırlıklı Puanlar oluşturulur. Dönüştürme işleminde her testin katsayısı farklıdır:

TYT Puanı İçin: Türkçe (%33), Temel Matematik (%33), Sosyal Bilimler (%17) ve Fen Bilimleri (%17) testleri etkilidir. Bu puanların üzerine ÖSYM tarafından taban puan olarak 100 ham puan eklenir ve TYT ham puanı (en yüksek 500 olacak şekilde) üretilir.

AYT ve YDT (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık, Dil) Puanları İçin: TYT’nin katkısı %40, AYT/YDT oturumundaki ilgili alan testlerinin katkısı ise %60’tır. Yine bu puan türlerinde de taban puan 100'dür.

Üniversite tercihlerinde kullanılacak olan nihai puan, ham puana okul başarısının (OBP) eklenmesiyle elde edilen Yerleştirme Puanıdır.