Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:21

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:21

ÖSYM tarafında yapılan YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki sınav ve üç oturumdan oluşuyor. Bu oturumlarda AYT'ye girecek olan adaylar AYT'nin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini, hangi konuların sorulacağını, sınav süresinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, AYT saat kaçta başlıyor? AYT ne zaman bitiyor? AYT kaç dakika sürüyor? AYT giriş belgesi nereden alınır? İşte, AYT ile ilgili merak edilenler...

AYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) 9 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. AYT sınavı 13:15'te sona erecek.

AYT SINAVI KAÇ DAKİKA?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı toplam 180 dakikadır.

AYT SINAVI KAÇ SORU VAR?

AYT sınavına girecek adayları Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ve Yabancı Dil (İngilizce) konularından oluşmak üzere toplamda 160 soru bekliyor.

AYT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS adı altında birlşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından, Mayıs ayında adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan belgeye ÖSYM Aday İşlemleri bölümünden, TC Kimlik Numarası ve Şifreniz ile ulaşabilirsiniz.

AYT KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ NE KADAR?

AYT sınavına girecek adayları Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ve Yabancı Dil (İngilizce) konularından oluşmak üzere toplamda 160 soru bekliyor. AYT sınavının süresi ise 180 dakikadır.