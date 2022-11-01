Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan 'yurt yerleştirmeleri' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 3 büyükşehirde GSB yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamının yerleştiğini açıkladı.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 11:18
Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan 'yurt yerleştirmeleri' açıklaması
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TBMM'de yaptığı bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde 430 bin 176 öğrencinin GSB yurtlarına başvuruda bulunduğunu söyleyen Kasapoğlu; İstanbul, Ankara ve İzmir'de başvuran öğrencilerin tamamının, Türkiye genelinde ise yüzde 97'sinin yerleştirildiğini aktardı.


Bakan Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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