Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan 'yurt yerleştirmeleri' açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 3 büyükşehirde GSB yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamının yerleştiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TBMM'de yaptığı bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu.
Türkiye genelinde 430 bin 176 öğrencinin GSB yurtlarına başvuruda bulunduğunu söyleyen Kasapoğlu; İstanbul, Ankara ve İzmir'de başvuran öğrencilerin tamamının, Türkiye genelinde ise yüzde 97'sinin yerleştirildiğini aktardı.
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