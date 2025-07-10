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Bakan Tekin'den LGS açıklaması! Sonuçlar ne zaman belli olacak?

Bakan Tekin'den LGS açıklaması! Sonuçlar ne zaman belli olacak?

10.07.2025 14:21:00
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ANKA
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Bakan Tekin'den LGS açıklaması! Sonuçlar ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının yarın açıklanacağını belirterek "14-24 Temmuz arasında da tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarında 4 Ağustos'ta açıklayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edirne Valiliği'ni ziyaret etti, ardından il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını belirterek "14-24 Temmuz arasında da tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarında 4 Ağustos'ta açıklayacağız" dedi.

Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak öğrencilere, Türkiye genelinde bütün il ve ilçelerimizde yaklaşık olarak 30 bin 632 noktada tercih birimleri kurduklarına dikkat çeken Bakan Tekin, "Çocuklarımız burada öğretmenleriyle gidip sohbet ederek aileleriyle birlikte lise tercihlerini yapabilirler. Hem öğrencilerimize, hem velilerimize bu anlamda rehberlik edecek öğretmen arkadaşlarımız şimdiden tekrar çocuklarımıza, gençlerimize, velilerimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu. 

Tekin, 4 artı 4 artı eğitim sisteminin değiştirilmesi tartışmalarıyla ilgili soruya soruya şöyle yanıt verdi:

"Bu konu bizim de gündemimizde fakat merkezi yapı olarak sahanın sesini dinlemek bizi zenginleştirir, bizi güçlendirir. Politikalarımızın hayata geçirilmesini, başarılı olmasını kolaylaştırır. Biz bu anlamda kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu tartışmaların neticesinde bu konuda bir değişiklik yapılması ile ilgili sağlam veriye dayalı bilimsel raporlar bize ulaşırsa, bunu tespit edersek bu konudaki adımlarımızı atarız. Şu anda Bakanlıkla ilgili birimlerdeki arkadaşlar geçtiğimiz yılın sonbaharından itibaren başlayan bu tartışmayı izliyorlar. Hem fiziki olarak izliyorlar hem bu anlamda yayınlanan raporları, akademik çalışmaları takip ediyorlar. Biz de bu konuda kanaatimizi oluşturup bu konudaki nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu biliyoruz. Çünkü bir yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Meclisimizin takdirine sunarız, eğer onaylanırsa ondan sonra da hayata geçirmiş oluruz diyelim."

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