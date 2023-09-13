Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karma eğitime gerici müdahalede kararlı: 'Kanun kapsamında engel yok'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez’in karma eğitimle ilgili önergesini yanıtladı. Bakan Tekin, “İhtiyaç olması halinde yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler için ayrı okulların kanun kapsamında açılabilmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır” dedi.
Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in temmuz ayında bir TV kanalında yaptığı “Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli” açıklamasını TBMM’ye taşımıştı. İrmez, Bakanlığın ‘kız okullarına’ dair bir çalışmasının olup olmadığını sormuştu.
Önergeyi yanıtlayan Bakan Tekin, Milli Eğitim Kanunu’nun ‘karma eğitim’ maddesini örnek göstererek 'kız okullarının' açılmasına kanunen bir engel olmadığını belirtti. Aynı Kanunun 12. maddesinde ise "Türk milli eğitiminde laiklik esastır" ifadesi yer alıyor.
Tekin’in yanıtı şöyle:
Yusuf Tekin, 11 Temmuz’da şunları söylemişti: "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli.”
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