Başarısız teze diploma haberimiz Meclis gündeminde

Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:09

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:10

Gazetemiz 19 Nisan 2025 tarihinde “İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde skandal: Başarısız teze diploma” haberiyle üniversitede yaşanan diploma skandalını gündeme getirmişti. Haberimiz Meclis gündemine taşındı.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Anabilim Dalında yüksek lisans diploması verilen bir öğrencinin aslında yüksek lisans tezinden başarısız olduğu iddiası araştırılmış mıdır? Bu iddiaya ilişkin Bakanlığınızca bir inceleme başlatmış mıdır?” sorusunu yöneltti.

Taşkın ayrıca “üniversitenin rektörü tarafından akademik ve idari personelden maddi değeri yüksek hediyeler talep edildiği, İzmir’deki yerel bir gazetecinin kızının kendisinden daha yüksek KPSS puanı olan adaylar olmasına karşın özel koşullarla üniversitede işe alındığı, üniversite yönetimince sendikal faaliyetlerin engellendiği, Uluslararası bir proje sürecinde rektörün “Proje Yönetimi ve Uygulaması” bütçe kaleminde yer alan 12 bin avroyu, proje ile ilgisi olmayan giderlerde kullanmak üzere usulsüz biçimde talep ettiği; bu talebin akademisyen tarafından reddedilmesi üzerine yazılı ve sözlü tacizlerin başladığı” iddialarını da Bakan Tekin’e sordu.