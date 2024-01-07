Baskıcı, ayrımcı müdüre ceza yok!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı raporda, şu anda başka bir okulda öğretmenlik yapan Yıldırım’ın müdürlük döneminde öğretmenlere mobbing uyguladığı, kadın öğretmenlere ise cinsiyetçi ifadeler kullandığı belirtildi. Rapora göre, “Kuranıkerim derslerine bayan öğretmenin girmesini istemeyen Yıldırım, özel günlerinin buna uygun olmadığını söyledi”. Ancak bu iddiaya yönelik yapılan inceleme sonunda Yıldırım’a yalnızca uyarı cezası verildi, adli, idari ve mali yönden ise herhangi bir işleme gerek görülmedi.

Ayrıca, Mustafa Yıldırım’ın bir veli tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere verilen 150 adet triko kazağı da parayla sattığı öne sürüldü. Bir öğrenci velisinin beyanlarına yer verilen bakanlık tutanaklarında, velinin “2021 yılı kasım veya aralık ayında okula destek olmak amacıyla 375 adet triko hırka bağışladığı, kendisine ‘ister bu hırkaları ihtiyacı olan öğrencilere verin, isterseniz satıp okula gelir olarak kullanın’ dediği aktarıldı. Yıldırım’ın bir sınıftaki öğrencilere bahsi geçen hırkaları göstererek “Bu hırkaları cüzi bir ücret karşılığı alacaksınız” dediği de kaydedildi. Söz konusu durum karşısında da Yıldırım’a bir işlem uygulanmadı.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı bir soru önergesi verdi.