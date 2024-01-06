Aruri'nin gıyabi namazında imam hatip müdürü konuştu

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:00

Mardin Kızıltepe’de kılınan gıyabi cenaze namazında konuşan Rauf Memiş’in Kızıltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin müdürü olduğu ortaya çıktı.

Hizbuttahrir, Âlimler ve Medreseler Birliği ile Peygamber Sevdalıları Platformu’nun Fatih Camisi’nde ortak düzenlediği gıyabi cenaze namazında konuşan Hamas yetkilisi Macit Ebu Hasan’ın Türkiye’deki faaliyetleri de dikkat çekti. Macit Ebu Hasan’ın 17 Aralık’ta Peygamber Sevdalıları Platformu’nun Şanlıurfa’da düzenlediği yürüyüşe de katıldığı ve HÜDA-PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile konuşma yaptığı ortaya çıktı.



