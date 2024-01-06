Aruri'nin gıyabi namazında imam hatip müdürü konuştu

Âlimler ve Medreseler Birliği, Filistin Âlimler Birliği, Hizbuttahrir ve Peygamber Sevdalıları Platformu, Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları’nın kurucularından ve İsrail tarafından öldürülen Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namaz için toplanan grup, tekbir çekip tevhit bayrağı taşıdı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00
Aruri'nin gıyabi namazında imam hatip müdürü konuştu
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Mardin Kızıltepe’de kılınan gıyabi cenaze namazında konuşan Rauf Memiş’in Kızıltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin müdürü olduğu ortaya çıktı.

Hizbuttahrir, Âlimler ve Medreseler Birliği ile Peygamber Sevdalıları Platformu’nun Fatih Camisi’nde ortak düzenlediği gıyabi cenaze namazında konuşan Hamas yetkilisi Macit Ebu Hasan’ın Türkiye’deki faaliyetleri de dikkat çekti. Macit Ebu Hasan’ın 17 Aralık’ta Peygamber Sevdalıları Platformu’nun Şanlıurfa’da düzenlediği yürüyüşe de katıldığı ve HÜDA-PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile konuşma yaptığı ortaya çıktı.



Alimler ve Medreseler Birliği Müdür

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