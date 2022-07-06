YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL başvuru ne zaman? YÖKDİL ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuları başladı mı?
YÖKDİL başvuru süreci başladı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL başvuru ne zaman? YÖKDİL ücreti ne kadar? İşte YÖKDİL 2022 ile ilgili tüm detaylar...
Bugün itibariyle ÖSYM, YÖKDİL başvurularının erişime açıldığını duyurdu. 2022-YÖKDİL/2 sınavında adaylar İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden biri için sınava girecek. YÖKDİl başvuru tarihleri süresinde adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden yapacak.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak. 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2), 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.
YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022-YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu internet sitesinde yayımlandı. Başvurular 6-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
YÖKDİL başvuru ücreti yayımlanan başvuru kılavuzuyla belli oldu. YÖKDİL başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi.
YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL 2 sınavı sonuçları 19 Eylül tarihinde açıklanacak.
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