Beklenen açıklama geldi: Ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihlerinde uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

AA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 12:10
Beklenen açıklama geldi: Ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK!

Bakanlık yetkililerinden aktardığı bilgiye göre; ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.


ramazan bayramı ramazan ara tatil tatil

İlgili Haberler

2023 ikinci ara tatil ne zaman? Ramazan'da okullar tatil mi?

2023 ikinci ara tatil ne zaman? Ramazan'da okullar tatil mi?
2023'te Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2023'te Ramazan Bayramı ne zaman?

2023'te Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2023'te Ramazan Bayramı ne zaman?
Ara tatilin başlaması ve sağanak İstanbul trafiğinde yoğunluğa yol açtı

Ara tatilin başlaması ve sağanak İstanbul trafiğinde yoğunluğa yol açtı

En Çok Okunan Haberler