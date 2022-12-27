2023'te Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2023'te Ramazan Bayramı ne zaman?

27 Aralık 2022 Salı, 14:35

Günümüzde Ramazan ayının zamanı, Ömer'in halifeliği zamanında düzenlenen Hicri takvime göre belirlenmiştir. Hicri takvim bir Ay takvimi olduğu için bir yılın uzunluğu, miladi takvimden 11-12 gün daha kısadır. Bunun sonucu olarak Ramazan ayı her sene miladi takvimde öne kayar. 2023 yılında Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı sıklıkla araştırılıyor. ''2023'te Ramazan Bayramı ne zaman?'' sorusu en çok aratılan sorular arasına girdi. İşte, ayrıntılar...

2023'TE RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2023'te Mart ayına denk geliyor. 2023'de Ramazan 23 Mart'ta başlayıp, 21 Nisan'da sona erecek.

2023'TE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023'te Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayıp 23 Nisan'da sona erecek.