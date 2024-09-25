Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:41

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:41

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan BESYO sınavları yapıldı. YKS kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi'ne giriş için yapılan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

BESYO tercih tarihleri 2024 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BESYO YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezî yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.