Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:51

Güncelleme: 07.08.2023 - 14:51

BİLSEM mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise öğrenciler kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? 2023 BİLSEM kayıtları nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILCAK?

BİLSEM sonuçları, bireysel değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte 4 Ağustos 2023 Cuma günü http://meb.gov.tr adresinde açıklandı. BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde potansiyelli çocuklara özel olarak tasarlanmış eğitim programları sunan BİLSEM için sonuçların açıklanmasının ardından 14-31 Ağustos 2023 tarihlerin kayıt işlemleri yapılacak.

Deprem bölgesinde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiği için bu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM KAYDI NASIL YAPILIR?

BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM KAYIT BELGELERİ

BİLSEM’e kayıt sürecinde;

Kayıt formu (Ek-2),

Veli muvafakat belgesi (Ek-3),

Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.